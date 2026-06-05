Havuz temizliği artık dert değil: 10 Haziran Çarşamba Polosmart Havuz Temizleme Robotu geliyor!
Havuz temizliği artık dert değil: 10 Haziran Çarşamba Polosmart Havuz Temizleme Robotu geliyor!
BİM, 10 Haziran Çarşamba günü havuz bakımını zahmetsiz hale getiren Polosmart havuz temizleme robotunu satışa sunuyor. Havuz sahiplerini büyük bir yükten kurtaracak bu cihaz; tabandaki yosun, yaprak ve kumları tek başına temizliyor. Güçlü motoru, geniş filtre sepeti ve akıllı rota algoritması sayesinde havuzun her köşesine ulaşarak suyu hijyenik tutuyor. Kablosuz yapısıyla havuz içinde güvenle hareket eden bu akıllı temizlik teknolojisi, 9.500 TL fiyatıyla mağazalarda olacak. Havuz temizliğine saatler harcamak istemeyenler için bu fırsat 10 Haziran'da BİM'de başlıyor.
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