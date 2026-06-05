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  4. Havuz temizliği artık dert değil: 10 Haziran Çarşamba Polosmart Havuz Temizleme Robotu geliyor!

Havuz temizliği artık dert değil: 10 Haziran Çarşamba Polosmart Havuz Temizleme Robotu geliyor!

BİM, 10 Haziran Çarşamba günü havuz bakımını zahmetsiz hale getiren Polosmart havuz temizleme robotunu satışa sunuyor. Havuz sahiplerini büyük bir yükten kurtaracak bu cihaz; tabandaki yosun, yaprak ve kumları tek başına temizliyor. Güçlü motoru, geniş filtre sepeti ve akıllı rota algoritması sayesinde havuzun her köşesine ulaşarak suyu hijyenik tutuyor. Kablosuz yapısıyla havuz içinde güvenle hareket eden bu akıllı temizlik teknolojisi, 9.500 TL fiyatıyla mağazalarda olacak. Havuz temizliğine saatler harcamak istemeyenler için bu fırsat 10 Haziran'da BİM'de başlıyor.

Havuz temizliği artık dert değil: 10 Haziran Çarşamba Polosmart Havuz Temizleme Robotu geliyor! - Sayfa 1

TCL 75 İNÇ 4K ULTRA HD GOOGLE SMART LED TV 75V61CG


Fiyat: 42.900 TL

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Havuz temizliği artık dert değil: 10 Haziran Çarşamba Polosmart Havuz Temizleme Robotu geliyor! - Sayfa 2

POLOSMART ANDROİD PROJEKSİYON CİHAZI PSM150


Fiyat: 6.500 TL

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Havuz temizliği artık dert değil: 10 Haziran Çarşamba Polosmart Havuz Temizleme Robotu geliyor! - Sayfa 3

POLOSMART HAVUZ TEMİZLEME ROBOTU PSH25


Fiyat: 9.500 TL

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Havuz temizliği artık dert değil: 10 Haziran Çarşamba Polosmart Havuz Temizleme Robotu geliyor! - Sayfa 4

PİRANTECH SAÇ KURUTMA VE DÜZLEŞTİRME MAKİNESİ KS-914


Fiyat: 5.490 TL

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