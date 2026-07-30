Hayatı durdurmayan kesintisiz enerji: 5 - 11 Ağustos'ta BİM'e İnverter ve Batarya Seti geliyor!
Şebeke kesintilerinde bile hayatı durdurmayan, suya ve toza dayanıklı yapısıyla evinizin enerjisini güvenceye alan bu profesyonel set, yüksek performansı ve uzun garanti süresiyle bitmek bilmeyen güvenli bir enerji kaynağı sunuyor. Jinko 12 kW Hibrit İnverter ve Dyness 7,1 kWh Batarya Seti, peşin fiyatına 6 taksit avantajı ve 229.000 TL fiyatıyla 5 Ağustos Çarşamba ile 11 Ağustos Salı tarihleri arasında BİM'de yerini alıyor.
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