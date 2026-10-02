  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. Hazinesinde en fazla BTC bulunan 9 ülke… 7 ve 9. sırayı gören şaşırıyor.

Hazinesinde en fazla BTC bulunan 9 ülke… 7 ve 9. sırayı gören şaşırıyor.

Devlet hazinesinde en fazla kripto para birimi olan BTC barındıran 9 ülke açıklandı. Listenin 7 ve son sırası şaşırtıyor.

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Hazinesinde en fazla BTC bulunan 9 ülke… 7 ve 9. sırayı gören şaşırıyor. - Sayfa 1

Küresel dijital varlık piyasasında ülkelerin rezerv hamleleri dikkat çekmeye devam ediyor. Açıklanan güncel veriler, bazı devletlerin elindeki dijital para miktarında önemli değişiklikler olduğunu ortaya koydu.

1 | 12
Hazinesinde en fazla BTC bulunan 9 ülke… 7 ve 9. sırayı gören şaşırıyor. - Sayfa 2

Yapılan son derlemelere göre, lider konumdaki aktörlerin varlıklarını koruduğu görülürken, listede yer alan diğer hükümetlerin toplam stoğu da piyasadaki hareketliliği ve dijital değerlere yönelen stratejik yaklaşımları bir kez daha gözler önüne serdi.

2 | 12
Hazinesinde en fazla BTC bulunan 9 ülke… 7 ve 9. sırayı gören şaşırıyor. - Sayfa 3

CoinGecko ve Arkham Intelligence tarafından derlenen verilere göre kripto para zengini ülkeler şöyle:

3 | 12
Hazinesinde en fazla BTC bulunan 9 ülke… 7 ve 9. sırayı gören şaşırıyor. - Sayfa 4

9- Bhutan — 518 BTC

4 | 12