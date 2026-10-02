Hazinesinde en fazla BTC bulunan 9 ülke… 7 ve 9. sırayı gören şaşırıyor.
Devlet hazinesinde en fazla kripto para birimi olan BTC barındıran 9 ülke açıklandı. Listenin 7 ve son sırası şaşırtıyor.
Küresel dijital varlık piyasasında ülkelerin rezerv hamleleri dikkat çekmeye devam ediyor. Açıklanan güncel veriler, bazı devletlerin elindeki dijital para miktarında önemli değişiklikler olduğunu ortaya koydu.
Yapılan son derlemelere göre, lider konumdaki aktörlerin varlıklarını koruduğu görülürken, listede yer alan diğer hükümetlerin toplam stoğu da piyasadaki hareketliliği ve dijital değerlere yönelen stratejik yaklaşımları bir kez daha gözler önüne serdi.
CoinGecko ve Arkham Intelligence tarafından derlenen verilere göre kripto para zengini ülkeler şöyle: