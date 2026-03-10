  1. Ekonomim
  4. HEKTS, EKGYO, AKSEN, ENKA, SAHOL… BIST100’ün 15 devi için aracı kurumlar tavsiye açıkladı!

Borsa İstanbul BIST100 endeksinde işlem gören 15 şirketin hissesi için aracı kurumlar fiyat tahminleri ve tavsiyelerini açıkladı.

Borsa İstanbul’un lokomotif şirketlerine yönelik yatırımcıların yakından takip ettiği aracı kurum tahminleri yayımlandı. Aracı kurumların güncellediği analizlerde, endeksin dev isimleri için yeni hedef fiyatlar ve stratejik tavsiyeler dikkat çekiyor.

Sektör temsilcilerinin beklentilerini yukarı taşıyan tahminler, portföyünü şekillendirmek isteyen yatırımcılar için kritik bir yol haritası sunarken, piyasalardaki hareketliliğin önümüzdeki dönemde de süreceğine işaret ediyor.

15 ŞİRKETİN HİSSELERİ İÇİN TAHMİNLER BELLİ OLDU

ForInvest Haber’in paylaştığı bilgilere göre aracı kurumların tahminleri şu şekilde:

 

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL)

Aracı Kurum Hedef fiyat Tavsiye
Tacirler Yatırım 148,00 TL Al
Ziraat Yatırım 158,50 TL Al
