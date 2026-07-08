  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. Hem zarif hem bütçe dostu: BİM'e bugün İki Kapaklı Gardırop geliyor!

Hem zarif hem bütçe dostu: BİM'e bugün İki Kapaklı Gardırop geliyor!

BİM bugün, evinde ekstra depolama alanına ihtiyaç duyanlar için kaliteli mobilya fırsatları sunmaya devam ediyor. Birinci kalite 18 mm suntalam malzemeden imal edilen iki kapaklı gardırop, bu hafta bütçe dostu fiyatıyla raflardaki yerini alıyor. Demonte olarak gönderilen ve pratik montaj şeması sayesinde kısa sürede zahmetsizce kurulumu yapılabilen bu fonksiyonel dolap, her odada düzen sağlıyor. Giysileriniz için kaliteli ve ekonomik bir çözüm arıyorsanız bu fırsatı kaçırmayın!

Hem zarif hem bütçe dostu: BİM'e bugün İki Kapaklı Gardırop geliyor! - Sayfa 1

NİLCO FLEX 50/55 BT SÜRÜŞ MOTORLU AKÜLÜ ZEMİN TEMİZLEME MAKİNESİ

Fiyat: 125.000 TL

1 | 14
Hem zarif hem bütçe dostu: BİM'e bugün İki Kapaklı Gardırop geliyor! - Sayfa 2

NİLCO FLEX 35/10 AKÜLÜ ARKADAN İTMELİ ZEMİN TEMİZLEME MAKİNESİ

Fiyat: 59.900 TL

2 | 14
Hem zarif hem bütçe dostu: BİM'e bugün İki Kapaklı Gardırop geliyor! - Sayfa 3

NILCO FLEX 70/80 AKÜLÜ ZEMİN TEMİZLEME MAKİNESİ

Fiyat: 159.000 TL

3 | 14
Hem zarif hem bütçe dostu: BİM'e bugün İki Kapaklı Gardırop geliyor! - Sayfa 4

TCL 75 İNÇ 4K ULTRA HD GOOGLE TV 75V6D

Fiyat: 47.900 TL

4 | 14