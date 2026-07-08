Hem zarif hem bütçe dostu: BİM'e bugün İki Kapaklı Gardırop geliyor!
Hem zarif hem bütçe dostu: BİM'e bugün İki Kapaklı Gardırop geliyor!
BİM bugün, evinde ekstra depolama alanına ihtiyaç duyanlar için kaliteli mobilya fırsatları sunmaya devam ediyor. Birinci kalite 18 mm suntalam malzemeden imal edilen iki kapaklı gardırop, bu hafta bütçe dostu fiyatıyla raflardaki yerini alıyor. Demonte olarak gönderilen ve pratik montaj şeması sayesinde kısa sürede zahmetsizce kurulumu yapılabilen bu fonksiyonel dolap, her odada düzen sağlıyor. Giysileriniz için kaliteli ve ekonomik bir çözüm arıyorsanız bu fırsatı kaçırmayın!
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