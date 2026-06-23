Hem zarif hem rahat tasarım: BİM’e 24 Haziran Çarşamba Melisa Katlanır Koltuk geliyor!
Hem zarif hem rahat tasarım: BİM’e 24 Haziran Çarşamba Melisa Katlanır Koltuk geliyor!
BİM, 24 Haziran Çarşamba günü tek ve çift kişilik seçenekleriyle gelecek Melisa Katlanır Koltuk modelini satışa sunarak evlerinde konforlu çözümler arayanlara hitap ediyor. Tek bir hareketle kolayca yatağa dönüşebilen bu kullanışlı koltuk, hem misafir ağırlarken hem de dar alanlarda büyük bir oturma konforu sağlıyor. Taşıma ve kurulum avantajı sunan rulo (Roll Pack) paketleme sistemiyle adresinize teslim edilen bu estetik ürün, yumuşak dokusuyla öne çıkıyor. Koltuklar, taksit avantajları ve cazip fiyatlarıyla tüm BİM mağazalarında sınırlı stokla yer alacak.
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Fiyat: 63.900 TL
1 | 15
2 | 15
3 | 15
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Fiyat: 6.450 TL
4 | 15
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