Hep iyilerini söylediler; Yollardaki en sorunlu şanzımanlar bunlarmış
Trafikte milyonlarca şoför tarafından tercih edilen fakat sorunlu olduğu bilinen otomatik şanzıman türleri bunlarmış.
Otomobil kullanıcılarının sıkça tercih ettiği bazı şanzıman türleri, uzun vadede ortaya çıkan arızalar nedeniyle yeniden tartışma konusu oldu. Uzmanlar, özellikle yoğun şehir trafiğinde kullanılan araçlarda belirli şanzıman tiplerinin daha hızlı yıpranabildiğine dikkat çekiyor.
Bakım ihmal edildiğinde maliyetli onarımlara yol açabilen bu sistemlerin, sürüş alışkanlığı ve kullanım koşullarına bağlı olarak performans kaybı yaşayabildiği belirtiliyor. Sürücülerin düzenli bakım ve doğru kullanım konusunda daha dikkatli olması gerektiği vurgulanıyor.
TRAFİKTEKİ EN SORUNLU OTOMATİK ŞANZIMANLAR
@Arabameslesi tarafından derlenen araç sahiplerinin aslında bilmediği fakat dikkat edilmesi gereken sorunlu otomatik şanzımanlar listesi şu şekilde: