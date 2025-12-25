Hep sağlamlık diyorduk; En iyi 10 otomobil markası listesi şaşırtıyor.
Sorunsuzluğuyla adından söz ettiren markaların yanı sıra ‘en iyi’ olarak da 2025 yılının tarihine geçen otomobiller belli oldu.
ABD merkezli bağımsız tüketici kuruluşu Consumer Reports, 2026 yılına yönelik hazırladığı “Automotive Brand Report Card” çalışmasının sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.
Raporda, ABD pazarında satışta olan 31 farklı otomobil markasının yeni modelleri kapsamlı bir değerlendirmeden geçirildi. İnceleme sürecinde araçların yol testleri, güvenlik performansları ve kullanıcı memnuniyet oranları dikkate alınarak her marka için ortalama bir puanlama sistemi oluşturuldu.
Araştırma sonuçlarına göre 2026 yılı için en yüksek genel puanı alan ilk 10 marka belirlenirken, bu markaların özellikle sürüş konforu, güvenlik donanımları ve uzun vadeli kullanıcı memnuniyeti açısından öne çıktığı vurgulandı.