Her alanda maksimum serinlik: BİM'e bugün Kumtel Ayaklı Vantilatör geliyor!
Her alanda maksimum serinlik: BİM'e bugün Kumtel Ayaklı Vantilatör geliyor!
BİM bugün yaz sıcaklarından bunalanların imdadına güçlü teknik özelliklerle yetişiyor. 3 farklı kullanım seçeneğiyle her ortama kolayca uyum sağlayan Kumtel 18 inç Metal Pro vantilatör, bu hafta cazip fiyatıyla raflardaki yerini alıyor. Tam 60 Watt motor gücü ve dayanıklı 5 metal pervanesi sayesinde en geniş alanlarda bile anında güçlü bir serinlik sağlayan bu fonksiyonel cihaz, yaz aylarını konforlu geçirmenizi sağlıyor. Evinizde ferah bir esinti yaratmak için bu fırsatı kaçırmayın!
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LG 55 İNÇ 4K ULTRA HD HDR10 NANOCELL SMART TV 55NANO80A6B
Fiyat: 31.900 TL
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