Her damak tadına ayrı bir lezzet: Çeşit çeşit peynirler 7 Temmuz Salı gününden itibaren BİM'de!
Her damak tadına ayrı bir lezzet: Çeşit çeşit peynirler 7 Temmuz Salı gününden itibaren BİM'de!
BİM, 7 Temmuz Salı günü başlayacak aktüel kataloğunda peynir severler için tam anlamıyla bir lezzet şöleni hazırladı. Kahvaltıların ve yemeklerin vazgeçilmezi olacak tam yağlı taze kaşar ailesinden kelle kaşar ve göbek kaşar peyniri; makarnaların sırrı rendelenmiş İtalyan peyniri, leziz tost peyniri, krem peynir, yarım yağlı süzme peynir ve tam yağlı klasik Edirne beyaz peyniri raflarda yerini alacak. Bu enfes çeşitler, mutfağına kalite ve uygun fiyatı taşımak isteyenleri bekliyor.
1 | 77
2 | 77
3 | 77
İÇİM YARIM YAĞLI DİLİMLİ TOST PEYNİRİ 1000 G
Fiyat: 339 TL
4 | 77
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