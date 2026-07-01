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  4. Her fincanda kusursuz köpük: A101’e 2 Temmuz Perşembe Türk Kahve Makinesi geliyor!

Her fincanda kusursuz köpük: A101’e 2 Temmuz Perşembe Türk Kahve Makinesi geliyor!

Gelişmiş mutfak teknolojisini estetik tasarımla buluşturan English Home TKM6002 Türk kahve makinesi, her kullanımda köz tadında ve ideal köpük kıvamında kahveler hazırlıyor. Çift taşım özellikli akıllı pişirme teknolojisi sayesinde kahvenin tüm aromasını muhafaza eden bu cihaz, taşma önleyici algılama sensörleri ile mutfakta tam güvenli bir çalışma ortamı sunuyor. Aynı anda 5 fincana kadar servis hazırlayabilen geniş hazne kapasitesi ve çift taraflı dökme ağzı sayesinde konforlu kullanım vaat eden bu özel makine, 2 Temmuz Perşembe günü bütçe dostu fiyatıyla A101’de yerini alıyor.

Her fincanda kusursuz köpük: A101’e 2 Temmuz Perşembe Türk Kahve Makinesi geliyor! - Sayfa 1

PİRANHA 5519 ŞARJLI MİNİ EL FANI

Fiyat: 179 TL

NOTEBOOK SOĞUTUCU

Fiyat: 349 TL

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Her fincanda kusursuz köpük: A101’e 2 Temmuz Perşembe Türk Kahve Makinesi geliyor! - Sayfa 2

SEG LF 2831 BUZDOLABI

Fiyat: 14,999 TL

SEG 10 KG ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Fiyat: 18,499 TL

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Her fincanda kusursuz köpük: A101’e 2 Temmuz Perşembe Türk Kahve Makinesi geliyor! - Sayfa 3

ENGLISH HOME TÜRK KAHVE MAKİNESİ

Fiyat: 1,399 TL

SCHAFER CHEF MIX ÇUBUK BLENDER

Fiyat: 1,099 TL

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Her fincanda kusursuz köpük: A101’e 2 Temmuz Perşembe Türk Kahve Makinesi geliyor! - Sayfa 4

APEC APX7 200 CC BENZİNLİ MOTOSİKLET

Fiyat: 99,990 TL

VOLTA VB5 ELEKTRİKLİ BİSİKLET

Fiyat: 29,990 TL

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