Her ilmekte teknoloji: Singer Dikiş Makinesi 12 Mart Perşembe A101’de!
Fonksiyonel özellikleri, kompakt tasarımı ve pratik kullanım kolaylığıyla öne çıkan Singer dikiş makinesi, 12 Mart 2026 Perşembe günü A101 mağazalarında satışa sunuluyor. Evde temel dikiş ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirilmiş dikiş makinesi, uygun fiyatıyla dikkat çekiyor.
PHILIPS ŞARJ ADAPTÖRÜ
Fiyat: 279 TL
GENERAL HOME WS-16 BLUETOOTH 5W HOPARLÖR
Fiyat: 499 TL
SINGER 6160 BRILLIANCE DİKİŞ MAKİNESİ
Fiyat: 8,999 TL
HOMEND EL MİKSERİ
Fiyat: 899 TL
APRILLA 55 PARÇA ŞARJLI VİDALAMA
Fiyat: 799 TL
4+1 MERDİVEN
Fiyat: 849 TL
PİKNİK SANDALYESİ
Fiyat: 349 TL
KATLANABİLİR KAMP SANDALYESİ
Fiyat: 349 TL
