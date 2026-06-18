Her ziyarete gelene ‘yerleşme’ hayali kurduran 30 kasaba; Türkiye’nin 2 ilçesi listeye yer alıyor

Seyahat tutkunlarının merakla beklediği, dünya genelinden büyüleyici destinasyonları bir araya getiren heyecan verici bir liste yayımlandı. Farklı kültürlerin ve eşsiz doğa manzaralarının harmanlandığı seçkide, Türkiye’den de göz kamaştıran bir kasaba gururla boy gösteriyor.