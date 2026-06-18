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  4. Her ziyarete gelene ‘yerleşme’ hayali kurduran 30 kasaba; Türkiye’nin 2 ilçesi listeye yer alıyor

Her ziyarete gelene ‘yerleşme’ hayali kurduran 30 kasaba; Türkiye’nin 2 ilçesi listeye yer alıyor

Dünya üzerinde turist akınına uğrayan ve kullanıcılar başta olmak üzere turistlerden tam not alan en güzel 30 kasaba sıralandı.

Her ziyarete gelene ‘yerleşme’ hayali kurduran 30 kasaba; Türkiye’nin 2 ilçesi listeye yer alıyor - Sayfa 1

Seyahat tutkunlarının merakla beklediği, dünya genelinden büyüleyici destinasyonları bir araya getiren heyecan verici bir liste yayımlandı. Farklı kültürlerin ve eşsiz doğa manzaralarının harmanlandığı seçkide, Türkiye’den de göz kamaştıran bir kasaba gururla boy gösteriyor.

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Her ziyarete gelene ‘yerleşme’ hayali kurduran 30 kasaba; Türkiye’nin 2 ilçesi listeye yer alıyor - Sayfa 2

Avrupa’nın tarih kokan dar sokaklarından, göl kenarlarına kurulan masalsı yerleşimlere; Fas’ın kendine has mimarisinden, Asya ve Balkanlar’ın gizemli coğrafyalarına kadar pek çok bölge tatilseverlere görsel bir şölen vadediyor.

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Her ziyarete gelene ‘yerleşme’ hayali kurduran 30 kasaba; Türkiye’nin 2 ilçesi listeye yer alıyor - Sayfa 3

Macera ruhunu canlandıran ve yeni keşiflerin kapısını aralayan bu küresel sıralama, tatil rotasını yeniden çizmek isteyenler için tam anlamıyla bir rehber niteliği taşıyor.

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Her ziyarete gelene ‘yerleşme’ hayali kurduran 30 kasaba; Türkiye’nin 2 ilçesi listeye yer alıyor - Sayfa 4

DÜNYANIN EN KÜÇÜK VE GÜZEL 30 KASABASI

İşte turistler başta olmak üzere kullanıcı deneyimlerinden hazırlanan dünyanın en güzel kasabalarının tam listesi:

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