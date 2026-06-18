Her ziyarete gelene ‘yerleşme’ hayali kurduran 30 kasaba; Türkiye’nin 2 ilçesi listeye yer alıyor
Dünya üzerinde turist akınına uğrayan ve kullanıcılar başta olmak üzere turistlerden tam not alan en güzel 30 kasaba sıralandı.
Seyahat tutkunlarının merakla beklediği, dünya genelinden büyüleyici destinasyonları bir araya getiren heyecan verici bir liste yayımlandı. Farklı kültürlerin ve eşsiz doğa manzaralarının harmanlandığı seçkide, Türkiye’den de göz kamaştıran bir kasaba gururla boy gösteriyor.
Avrupa’nın tarih kokan dar sokaklarından, göl kenarlarına kurulan masalsı yerleşimlere; Fas’ın kendine has mimarisinden, Asya ve Balkanlar’ın gizemli coğrafyalarına kadar pek çok bölge tatilseverlere görsel bir şölen vadediyor.
Macera ruhunu canlandıran ve yeni keşiflerin kapısını aralayan bu küresel sıralama, tatil rotasını yeniden çizmek isteyenler için tam anlamıyla bir rehber niteliği taşıyor.