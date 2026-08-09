HERKES BİM’İN BU KAMPANYASINI KONUŞACAK! SAKIN BAKMADAN GEÇMEYİN! (BİM 14-20 AĞUSTOS)
BİM reyonlarında 14-20 Ağustos tarihleri arasında resmen bir fiyat çılgınlığı başlıyor! Çeyiz hazırlığı yapanları ve evini yenilemek isteyenleri mağaza kapısına koşturacak emaye tencereler, wok tavalar ve şık borcam setleri adeta kapış kapış gidecek. Odaları baştan yaratacak tüylü halılardan lüks kurutmalığa ve organizer setlerine kadar aradığınız ne varsa etiketleri resmen aşağı çekildi. Sınırlı stoklarla raflara inecek bu dev fırsat dalgasını kaçıran gerçekten çok pişman olur, bizden söylemesi!
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