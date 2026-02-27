Hijyenin gücü buharda: BİM’e bugün Buharlı Temizleme Cihazı geliyor!
Hijyenin gücü buharda: BİM’e bugün Buharlı Temizleme Cihazı geliyor!
BİM, bugün ev temizliğine yeni bir çözüm sunuyor. Buharlı temizleme cihazı, güçlü buhar teknolojisiyle kimyasal kullanmadan hijyen sağlıyor. Pratik tasarımı ve uygun fiyatıyla dikkat çeken ürün, bugün BİM mağazalarında satışa çıkacak.
