Hız sınırı uygulaması baştan sona değişti; Dünya üzerinde tüm sürücülerin imrendiği 1 ülke var
Hız sınırı uygulaması insanların can güvenliğini sağlamak için tüm ülkelerde uygulanıyor. Ülkemizde azami sınır 140 kilometre olarak uygulanırken tüm ülkelerin özendiği bir tek ülke var.
Dünyada kara yollarında uygulanan hız sınırları ülkelere göre büyük farklılıklar gösteriyor. Bazı bölgelerde otoyollarda hız limiti 80 km/h seviyesinde belirlenirken, kimi yerlerde bu rakam 160 km/h’ye kadar çıkabiliyor.
Güvenlik uzmanları, trafik kazalarının önlenmesi için hız sınırlarının önemli bir rol oynadığını vurguluyor.
