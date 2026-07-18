  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. Hız ve performans bir arada: Samsung Galaxy A17 5G 26 Temmuz Pazar BİM'de!

Hız ve performans bir arada: Samsung Galaxy A17 5G 26 Temmuz Pazar BİM'de!

Telefonunu yenilemek isteyenler için BİM'den harika bir pazar fırsatı geliyor! BİM Mağazaları, 26 Temmuz Pazar gününden itibaren Samsung Galaxy A17 5G cep telefonunu raflara taşıyor. Güçlü 6 GB RAM performansı ve geniş 128 GB dahili hafızasıyla öne çıkan bu cihaz, yüksek veri hızı sunan 5G bağlantı desteğine sahip. Hem günlük işlerinizi hızlandıracak hem de bütçenizi yormayacak bu fırsatı kaçırmayın.

Hız ve performans bir arada: Samsung Galaxy A17 5G 26 Temmuz Pazar BİM'de! - Sayfa 1

TCL 65 İNÇ 4K QLED HDR GOOGLE TV 65T61C

Fiyat: 34.900 TL

1 | 43
Hız ve performans bir arada: Samsung Galaxy A17 5G 26 Temmuz Pazar BİM'de! - Sayfa 2
2 | 43
Hız ve performans bir arada: Samsung Galaxy A17 5G 26 Temmuz Pazar BİM'de! - Sayfa 3

LG SOUNDBAR S30A

Fiyat: 4.990 TL

3 | 43
Hız ve performans bir arada: Samsung Galaxy A17 5G 26 Temmuz Pazar BİM'de! - Sayfa 4
4 | 43