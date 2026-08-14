H&M ve GAP'a büyük fark attı, liderliği kimseye bırakmadı! İşte en çok gelir elde eden giyim şirketi

Global moda ekosisteminde markalar içerisindeki rekabet devam ederken Zara, elde ettiği gelirle rakiplerine önemli bir fark attı. RetailBoss verilerine göre marka, 47 milyar dolarlık geliriyle listenin ilk sırasında yer alırken, en yakın rakibi H&M 25,2 milyar dolarlık gelir elde etti. Böylece Zara ile H&M arasındaki gelir farkı yaklaşık 21,8 milyar dolara ulaştı. Zara’nın geliri, ikinci sıradaki rakibinin neredeyse iki katına yaklaşırken, marka küresel hazır giyim pazarındaki güçlü konumunu bir kez daha ortaya koydu.