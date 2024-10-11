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  4. Holding dizisinin kadrosuna Kayra Şenocak dahil oldu! Kayra Şenocak kimdir?

Holding dizisinin kadrosuna Kayra Şenocak dahil oldu! Kayra Şenocak kimdir?

Holding dizisinin kadrosuna Kayra Şenocak dahil oldu. Oyuncu ve sunucu olan Kayra Şenocak dizide Ceyda karakterinin eşi Nesim’i canlandıracak. Peki, Kayra Şenocak kimdir? Kayra Şenocak hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Holding dizisinin kadrosuna Kayra Şenocak dahil oldu! Kayra Şenocak kimdir? - Sayfa 1

Kayra Şenocak kimdir?

25 Haziran 1975 tarihinde İstanbul'da doğan Kayra Şenocak, Türk oyuncu ve sunucudur. 1993 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde eğitim gördü. Çeşitli dizilerde rol aldı. 1998 yılında Star TV'de yayımlanan ve şarkıcı Alişan ile birlikte oynadığı Aynalı Tahir dizisindeki "Bilal" karakteri ile tanındı. 2006 yılında Samanyolu TV'de yayımlanan Yağmurdan Sonra isimli dizide oynadığı "İbrahim" ve 2002 yılında Kanal D'de yayımlanan Yarım Elma dizisindeki "Koray" karakterleri ile tanınır.

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Holding dizisinin kadrosuna Kayra Şenocak dahil oldu! Kayra Şenocak kimdir? - Sayfa 2

Kayra Şenocak, oyunculuğunun yanında 2001 yılında Show TV'de yayımlanan Şans Kapıyı Çalınca isimli yarışma programını Seray Sever ile birlikte sundu. Samanyolu TV'de ise "Kapıda Biri mi Var" isimli yarışmayı sundu.

2007 yılında Ayıp Ettik isimli tiyatro oyununda rol aldı.

2011 yılında Keremcem'in "Küstüm Hayata" isimli şarkısının klibinde rol aldı. 2014 yılında "Arka Sokaklar" dizisinde "Asfa" karakterini canlandıran oyuncu, 2013 yılından beri kendi kurduğu tiyatrosunda, yine kendi yazıp yönettiği "Aşka Olan Meyilim Senin Yüzünden" adlı oyunda yer almaktadır.

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Holding dizisinin kadrosuna Kayra Şenocak dahil oldu! Kayra Şenocak kimdir? - Sayfa 3

2015 yılında TRT 1 ekranlarında yer alan Filinta adlı ilk Osmanlı polisiye dizisinde "Hasan" karakterini canlandırdı.

2016 yılında FOX'ta yayımlanan Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisine "Topal Recep Paşa" karakteriyle konuk oyuncu oldu.

2017 yılında İsimsizler dizisinde "Yadigar" karakterini canlandırdı.

2018-2019 yılları arasında Diriliş Ertuğrul dizisinde "Demirci Aktemür" rolünü oynadı.

2019 yılında Ayşe Karadavut ile evlendi.

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Holding dizisinin kadrosuna Kayra Şenocak dahil oldu! Kayra Şenocak kimdir? - Sayfa 4

Kayra Şenocak hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

1994      Kaygısızlar                         

1995      Palavra Aşklar                  

1997      Ana Kuzusu                      

1997      Böyle mi Olacaktı                           

1998      Aynalı Tahir

1998      Deniz Show                      

1999      Hayal Kurma Oyunları                  

1999      Kurt Kapanı

Ah Bir Zengin Olsam

2000      Ona Bakma Bana Bak

2001      Aşk ve Gurur

2002      Kuzenlerim

2002      Yarım Elma

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