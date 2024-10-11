Holding dizisinin kadrosuna Kayra Şenocak dahil oldu! Kayra Şenocak kimdir?
Holding dizisinin kadrosuna Kayra Şenocak dahil oldu. Oyuncu ve sunucu olan Kayra Şenocak dizide Ceyda karakterinin eşi Nesim’i canlandıracak. Peki, Kayra Şenocak kimdir? Kayra Şenocak hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Kayra Şenocak kimdir?
25 Haziran 1975 tarihinde İstanbul'da doğan Kayra Şenocak, Türk oyuncu ve sunucudur. 1993 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde eğitim gördü. Çeşitli dizilerde rol aldı. 1998 yılında Star TV'de yayımlanan ve şarkıcı Alişan ile birlikte oynadığı Aynalı Tahir dizisindeki "Bilal" karakteri ile tanındı. 2006 yılında Samanyolu TV'de yayımlanan Yağmurdan Sonra isimli dizide oynadığı "İbrahim" ve 2002 yılında Kanal D'de yayımlanan Yarım Elma dizisindeki "Koray" karakterleri ile tanınır.
Kayra Şenocak, oyunculuğunun yanında 2001 yılında Show TV'de yayımlanan Şans Kapıyı Çalınca isimli yarışma programını Seray Sever ile birlikte sundu. Samanyolu TV'de ise "Kapıda Biri mi Var" isimli yarışmayı sundu.
2007 yılında Ayıp Ettik isimli tiyatro oyununda rol aldı.
2011 yılında Keremcem'in "Küstüm Hayata" isimli şarkısının klibinde rol aldı. 2014 yılında "Arka Sokaklar" dizisinde "Asfa" karakterini canlandıran oyuncu, 2013 yılından beri kendi kurduğu tiyatrosunda, yine kendi yazıp yönettiği "Aşka Olan Meyilim Senin Yüzünden" adlı oyunda yer almaktadır.
2015 yılında TRT 1 ekranlarında yer alan Filinta adlı ilk Osmanlı polisiye dizisinde "Hasan" karakterini canlandırdı.
2016 yılında FOX'ta yayımlanan Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisine "Topal Recep Paşa" karakteriyle konuk oyuncu oldu.
2017 yılında İsimsizler dizisinde "Yadigar" karakterini canlandırdı.
2018-2019 yılları arasında Diriliş Ertuğrul dizisinde "Demirci Aktemür" rolünü oynadı.
2019 yılında Ayşe Karadavut ile evlendi.
Kayra Şenocak hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
1994 Kaygısızlar
1995 Palavra Aşklar
1997 Ana Kuzusu
1997 Böyle mi Olacaktı
1998 Aynalı Tahir
1998 Deniz Show
1999 Hayal Kurma Oyunları
1999 Kurt Kapanı
Ah Bir Zengin Olsam
2000 Ona Bakma Bana Bak
2001 Aşk ve Gurur
2002 Kuzenlerim
2002 Yarım Elma