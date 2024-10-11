Holding dizisinin kadrosuna Kayra Şenocak dahil oldu! Kayra Şenocak kimdir?

Kayra Şenocak, oyunculuğunun yanında 2001 yılında Show TV'de yayımlanan Şans Kapıyı Çalınca isimli yarışma programını Seray Sever ile birlikte sundu. Samanyolu TV'de ise "Kapıda Biri mi Var" isimli yarışmayı sundu.

2007 yılında Ayıp Ettik isimli tiyatro oyununda rol aldı.

2011 yılında Keremcem'in "Küstüm Hayata" isimli şarkısının klibinde rol aldı. 2014 yılında "Arka Sokaklar" dizisinde "Asfa" karakterini canlandıran oyuncu, 2013 yılından beri kendi kurduğu tiyatrosunda, yine kendi yazıp yönettiği "Aşka Olan Meyilim Senin Yüzünden" adlı oyunda yer almaktadır.