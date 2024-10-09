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Holding dizisinin konusu nedir? Holding dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var?

Holding dizisinin ilk tanıtımı yayımlandı Holding dizisi yakında ATV’de yayımlanacak. Tanıtımı ile dikkat çeken dizinin konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Peki, Holding dizisinin konusu nedir? Holding dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar…

Holding dizisinin konusu nedir? Holding dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? - Sayfa 1

Holding dizisinin konusu nedir?

Holding dizisi, dünya serbest dalış rekortmeni genç bir kadının, ülkenin en büyük holdinglerinden birisinin yönetimini ele geçirmek için kız kardeşlerine ve mafyaya karşı verdiği zorlu savaşı konu ediniyor. "Holding" dizisi ATV ekranlarında yayımlanacak.

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Holding dizisinin konusu nedir? Holding dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? - Sayfa 2

Holding dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var?

Caner Topçu

Erdal Özyağcılar

Tuğba Sunguroğlu 

Musa Uzunlar

Bade İşcil 

Mustafa Üstündağ

Macit Koper

Ali İl

Gözde Seda Altuner

Şebnem Hassanisoughi

Öznur Serçeler

Melisa Döngel

Sadi Celil Cengiz

Gün Koper

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