Holding dizisinin konusu nedir? Holding dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var?
Holding dizisinin ilk tanıtımı yayımlandı Holding dizisi yakında ATV’de yayımlanacak. Tanıtımı ile dikkat çeken dizinin konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Peki, Holding dizisinin konusu nedir? Holding dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar…
Holding dizisinin konusu nedir?
Holding dizisi, dünya serbest dalış rekortmeni genç bir kadının, ülkenin en büyük holdinglerinden birisinin yönetimini ele geçirmek için kız kardeşlerine ve mafyaya karşı verdiği zorlu savaşı konu ediniyor. "Holding" dizisi ATV ekranlarında yayımlanacak.
Holding dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var?
Caner Topçu
Erdal Özyağcılar
Tuğba Sunguroğlu
Musa Uzunlar
Bade İşcil
Mustafa Üstündağ
Macit Koper
Ali İl
Gözde Seda Altuner
Şebnem Hassanisoughi
Öznur Serçeler
Melisa Döngel
Sadi Celil Cengiz
Gün Koper