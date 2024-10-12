Holding dizisinin oyuncu kadrosuna Caner Topçu dahil oldu! Caner Topçu kimdir?
Holding dizisinin oyuncu kadrosuna Caner Topçu dahil oldu. Dizi ve sinema oyuncusu olan Caner Topçu, dizide Kerem karakterini canlandıracak. Peki, Caner Topçu kimdir? Caner Topçu hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Caner Topçu kimdir?
25 Haziran 1997 yılında İstanbul’da doğan Caner Topçu, Türk dizi ve sinema oyuncusudur.
Aslen Kastamonulu olan Caner Topçu, İlköğrenimi ve ortaöğrenimi İstanbul'da tamamladı. Ardından ise oyunculuk konusunda yetenekli olduğunu keşfetti ve Harun Özer Tiyatro Eğitimi ve Fulya Filazi Oyunculuk Eğitimi aldı. Beyaz Cehennem, Dikkat İnternet Var, Sarıkamış ve İnançtan Zafere gibi birçok tiyatro oyununda rol aldı.
2015 yılında Bilinçsizler isimli sinema filminde Recep karakteri ile rol alarak ilk kez kameralar karşısına geçti. Sanatçı, 3 Ekim 2022 tarihinde Magazin Gazetecileri Derneği (MGD) tarafından 26.'sı düzenlenen Altın Objektif Ödülleri'nde En İyi Çıkış Yapan Erkek Oyuncu ödülünü kazandı.
Caner Topçu hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
Televizyon
2019 Nöbet
2021-2022 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı
2022 Duy Beni
2023 Dönence
2024 Şahane Hayatım
2024- Holding
İnternet
2021 Hiç
Sinema
2015 Bilinçsizler
2018 Evrensel Döngü: Yaşam Ağacına Yolculu
2019 Evrensel Döngü 2: Zamansal Yolculuk
2023 Başka Türlü Aşk