Holding dizisinin oyuncu kadrosuna Caner Topçu dahil oldu! Caner Topçu kimdir?

Caner Topçu kimdir?

25 Haziran 1997 yılında İstanbul’da doğan Caner Topçu, Türk dizi ve sinema oyuncusudur.

Aslen Kastamonulu olan Caner Topçu, İlköğrenimi ve ortaöğrenimi İstanbul'da tamamladı. Ardından ise oyunculuk konusunda yetenekli olduğunu keşfetti ve Harun Özer Tiyatro Eğitimi ve Fulya Filazi Oyunculuk Eğitimi aldı. Beyaz Cehennem, Dikkat İnternet Var, Sarıkamış ve İnançtan Zafere gibi birçok tiyatro oyununda rol aldı.