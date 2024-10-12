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  4. Holding dizisinin oyuncu kadrosuna Caner Topçu dahil oldu! Caner Topçu kimdir?

Holding dizisinin oyuncu kadrosuna Caner Topçu dahil oldu! Caner Topçu kimdir?

Holding dizisinin oyuncu kadrosuna Caner Topçu dahil oldu. Dizi ve sinema oyuncusu olan Caner Topçu, dizide Kerem karakterini canlandıracak. Peki, Caner Topçu kimdir? Caner Topçu hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Holding dizisinin oyuncu kadrosuna Caner Topçu dahil oldu! Caner Topçu kimdir? - Sayfa 1

Caner Topçu kimdir?

25 Haziran 1997 yılında İstanbul’da doğan Caner Topçu, Türk dizi ve sinema oyuncusudur.

Aslen Kastamonulu olan Caner Topçu, İlköğrenimi ve ortaöğrenimi İstanbul'da tamamladı. Ardından ise oyunculuk konusunda yetenekli olduğunu keşfetti ve Harun Özer Tiyatro Eğitimi ve Fulya Filazi Oyunculuk Eğitimi aldı. Beyaz Cehennem, Dikkat İnternet Var, Sarıkamış ve İnançtan Zafere gibi birçok tiyatro oyununda rol aldı.

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Holding dizisinin oyuncu kadrosuna Caner Topçu dahil oldu! Caner Topçu kimdir? - Sayfa 2

2015 yılında Bilinçsizler isimli sinema filminde Recep karakteri ile rol alarak ilk kez kameralar karşısına geçti. Sanatçı, 3 Ekim 2022 tarihinde Magazin Gazetecileri Derneği (MGD) tarafından 26.'sı düzenlenen Altın Objektif Ödülleri'nde En İyi Çıkış Yapan Erkek Oyuncu ödülünü kazandı.

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Holding dizisinin oyuncu kadrosuna Caner Topçu dahil oldu! Caner Topçu kimdir? - Sayfa 3

Caner Topçu hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

Televizyon

2019      Nöbet

2021-2022  Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı

2022      Duy Beni

2023      Dönence

2024      Şahane Hayatım

2024-     Holding

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Holding dizisinin oyuncu kadrosuna Caner Topçu dahil oldu! Caner Topçu kimdir? - Sayfa 4

İnternet

2021      Hiç

Sinema

2015      Bilinçsizler

2018      Evrensel Döngü: Yaşam Ağacına Yolculu

2019      Evrensel Döngü 2: Zamansal Yolculuk

2023      Başka Türlü Aşk

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