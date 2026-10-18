HOMEND'DEN MUTFAKLARA GÜÇLÜ DOKUNUŞ: A101’E STAND MİKSER GELİYOR! (A101 22-28 EKİM)
A101’de kaçırılmayacak mutfak fırsatı başladı! Hamur işlerinde ve tariflerinizde en büyük yardımcınız olacak Homend Stand Mikser, profesyonel performansıyla tezgahınızdaki yerini alıyor. Güçlü 1500 Watt motoru, 5 litrelik geniş paslanmaz çelik haznesi ve her tarife uyum sağlayan 6 farklı hız seçeneğiyle mutfakta işleri devleştiriyor. Çırpıcı, karıştırma ve yoğurma özellikli 3 farklı fonksiyonel başlığı sayesinde en zorlu hamurlardan en narin kremalara kadar kusursuz sonuçlar sunan bu profesyonel yardımcı, 2 yıl garanti güvencesi ve 5.499 TL avantajlı fiyatıyla sizleri bekliyor.
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