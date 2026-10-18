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  4. HOMEND'DEN MUTFAKLARA GÜÇLÜ DOKUNUŞ: A101’E STAND MİKSER GELİYOR! (A101 22-28 EKİM)

HOMEND'DEN MUTFAKLARA GÜÇLÜ DOKUNUŞ: A101’E STAND MİKSER GELİYOR! (A101 22-28 EKİM)

A101’de kaçırılmayacak mutfak fırsatı başladı! Hamur işlerinde ve tariflerinizde en büyük yardımcınız olacak Homend Stand Mikser, profesyonel performansıyla tezgahınızdaki yerini alıyor. Güçlü 1500 Watt motoru, 5 litrelik geniş paslanmaz çelik haznesi ve her tarife uyum sağlayan 6 farklı hız seçeneğiyle mutfakta işleri devleştiriyor. Çırpıcı, karıştırma ve yoğurma özellikli 3 farklı fonksiyonel başlığı sayesinde en zorlu hamurlardan en narin kremalara kadar kusursuz sonuçlar sunan bu profesyonel yardımcı, 2 yıl garanti güvencesi ve 5.499 TL avantajlı fiyatıyla sizleri bekliyor.

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HOMEND'DEN MUTFAKLARA GÜÇLÜ DOKUNUŞ: A101’E STAND MİKSER GELİYOR! (A101 22-28 EKİM) - Sayfa 1

VOLTA VSX ELEKTRİKLİ MOTORLU BİSİKLET

Fiyat: 33,990 TL

VOLTA VM2 ÜÇ TEKERLEKLİ MOPED

Fiyat: 69,990 TL

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HOMEND'DEN MUTFAKLARA GÜÇLÜ DOKUNUŞ: A101’E STAND MİKSER GELİYOR! (A101 22-28 EKİM) - Sayfa 2

ONVO 50VQ90F3UA 50” FRAMELESS ULTRA HD QLED GOOGLE TV

Fiyat: 18,499 TL

SAMSUNG 50U8000F 50” 4K ULTRA SMART LED TV

Fiyat: 23,999 TL

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HOMEND'DEN MUTFAKLARA GÜÇLÜ DOKUNUŞ: A101’E STAND MİKSER GELİYOR! (A101 22-28 EKİM) - Sayfa 3

SEG 10 KG ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Fiyat: 20,999 TL

HOMEND STAND MİKSER 1500 W

Fiyat: 5,499 TL

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HOMEND'DEN MUTFAKLARA GÜÇLÜ DOKUNUŞ: A101’E STAND MİKSER GELİYOR! (A101 22-28 EKİM) - Sayfa 4

PHILIPS 20 W ŞARJ ADAPTÖRÜ

Fiyat: 299 TL

PİRANHA 45680 AKIM KORUMALI 1 X USB & 2 X TYPE-C 3’LÜ UZATMA KABLOSU

Fiyat: 429 TL

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