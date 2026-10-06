HSBC 3 banka için beklentileri açıkladı ; Yüzde 25 prim potansiyeli bekleniyor.
İnişli çıkışlı sürecin devam ettiği Borsa İstanbul’da HSBC 3 banka için fiyat beklentilerini açıkladı.
İnişli çıkışlı bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da yatırımcıların gözü küresel kurumların analizlerine çevrildi. Son dönemde dalgalı bir süreçten geçen yerli piyasalar için uluslararası finans devlerinden stratejik hamleler gelmeye devam ediyor.
Bu kapsamda dünyanın önde gelen yatırım bankalarından HSBC, Türk bankacılık sektörüne yönelik güncel değerlendirmelerini paylaştı. Kurumun yayımladığı rapor, dalgalı seyre rağmen sektörün barındırdığı orta vadeli fırsatlara ve önemli getiri potansiyellerine dikkat çekti.
DEV BANKA İÇİN 87 TL HEDEF FİYAT BEKLENTİSİ
HSBC’nin tahminlerine ilişkin detaylı bilgilerin yer aldığı rotaborsa.com’da 3 banka için şu tahminler dikkati çekti: