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  4. HSBC üzerinden 357 milyon TL’lik net satış ; Borsa devlerinin hisseleri satıldı!

HSBC üzerinden 357 milyon TL’lik net satış ; Borsa devlerinin hisseleri satıldı!

HSBC, Borsa İstanbul’da ciddi yatırımcı sayısına sahip olan dev şirketlerin hisselerinden 357 milyon TL’lik net satış yaptı.

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HSBC üzerinden 357 milyon TL’lik net satış ; Borsa devlerinin hisseleri satıldı! - Sayfa 1

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi 8 Ekim Perşembe günü %0,75’lik artışla 12.213,58 puandan kapanış yaptı.

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HSBC üzerinden 357 milyon TL’lik net satış ; Borsa devlerinin hisseleri satıldı! - Sayfa 2

Endeksin değer kazandığı bu seans genelinde HSBC müşterileri satış ağırlıklı bir seyir izledi.

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HSBC üzerinden 357 milyon TL’lik net satış ; Borsa devlerinin hisseleri satıldı! - Sayfa 3

Kurum müşterileri günü 357 milyon TL net satışla geride bırakırken, en çok tercih edilen ve elden çıkarılan hisse senetlerindeki net işlem hacimleri yatırımcıların odağına yerleşti.

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HSBC üzerinden 357 milyon TL’lik net satış ; Borsa devlerinin hisseleri satıldı! - Sayfa 4

HSBC ÜZERİNDEN EN FAZLA ALIŞ/SATIŞ YAPILAN HİSSELER

Rota Borsa’daki bilgiye göre HSBC üzerinden en fazla alış/satış yapılan hisseler şöyle:

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