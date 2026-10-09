HSBC üzerinden 357 milyon TL’lik net satış ; Borsa devlerinin hisseleri satıldı!
HSBC, Borsa İstanbul’da ciddi yatırımcı sayısına sahip olan dev şirketlerin hisselerinden 357 milyon TL’lik net satış yaptı.
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Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi 8 Ekim Perşembe günü %0,75’lik artışla 12.213,58 puandan kapanış yaptı.
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Endeksin değer kazandığı bu seans genelinde HSBC müşterileri satış ağırlıklı bir seyir izledi.
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Kurum müşterileri günü 357 milyon TL net satışla geride bırakırken, en çok tercih edilen ve elden çıkarılan hisse senetlerindeki net işlem hacimleri yatırımcıların odağına yerleşti.
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