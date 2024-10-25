Hudutsuz Sevda dizisine Yasemin Yazıcı konuk oluyor! Yasemin Yazıcı kimdir?

İlk oyunculuk tecrübesini 2021 yılında FOX'ta yayımlanan Son Yaz isimli dizide "Naz Yaman" rolüyle yaşadı. Ayrıca Kral Oidipus, Antigone, Bir Yaz Gecesi Rüyası, Lysistrata, Faust, Hugo Sistemi ve Ayrılma gibi tiyatro oyunları'nda oynadı.

Yasemin Yazıcı, kendisi gibi oyuncu olan Onur Tuna ile aşk yaşadığını ilan etti. Çift, birlikteliklerini sosyal medya hesaplarından duyurdu.