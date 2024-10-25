Hudutsuz Sevda dizisine Yasemin Yazıcı konuk oluyor! Yasemin Yazıcı kimdir?
Hudutsuz Sevda dizisine Yasemin Yazıcı konuk oluyor. Dizi ve tiyatro oyuncusu olan Yasemin Yazıcı dizide Esma karakterini canlandıracak. Peki, Yasemin Yazıcı kimdir? Yasemin Yazıcı hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Yasemin Yazıcı kimdir?
8 Eylül 1997 yılında İstanbul’da doğan Yasemin Yazıcı, Türk dizi ve tiyatro oyuncusudur.
2018 yılında Londra Ekonomi Okulu Sosyal Antropoloji bölümünü tamamladı. Dans ve vokal eğitimi aldı. Dialog ve Pera Güzel Sanatlar okullarında diksiyon ve oyunculuk eğitimi aldı. Oyunculuk eğitimine London Academy of Music and Dramatic Art'ta devam etmektedir.
İlk oyunculuk tecrübesini 2021 yılında FOX'ta yayımlanan Son Yaz isimli dizide "Naz Yaman" rolüyle yaşadı. Ayrıca Kral Oidipus, Antigone, Bir Yaz Gecesi Rüyası, Lysistrata, Faust, Hugo Sistemi ve Ayrılma gibi tiyatro oyunları'nda oynadı.
Yasemin Yazıcı, kendisi gibi oyuncu olan Onur Tuna ile aşk yaşadığını ilan etti. Çift, birlikteliklerini sosyal medya hesaplarından duyurdu.
Yasemin Yazıcı hangi projelerde rol almıştır?
Televizyon
2021 Son Yaz
2022 Kara Tahta
2024 Hudutsuz Sevda
İnternet
2022 Aşk Taktikleri
2023- Yeşil Deniz: Milenyum
Sinema
2024 Sevmek Yüzünden
Tiyatro oyunları
2017 Kral Oidipus
2017 Antigone
2018 Bir Yaz Gecesi Rüyası
2018 Lysistrata
2018 Faust
2019 Hugo Sistemi
2020 Ayrılma