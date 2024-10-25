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  4. Hudutsuz Sevda dizisine Yasemin Yazıcı konuk oluyor! Yasemin Yazıcı kimdir?

Hudutsuz Sevda dizisine Yasemin Yazıcı konuk oluyor! Yasemin Yazıcı kimdir?

Hudutsuz Sevda dizisine Yasemin Yazıcı konuk oluyor. Dizi ve tiyatro oyuncusu olan Yasemin Yazıcı dizide Esma karakterini canlandıracak. Peki, Yasemin Yazıcı kimdir? Yasemin Yazıcı hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Hudutsuz Sevda dizisine Yasemin Yazıcı konuk oluyor! Yasemin Yazıcı kimdir? - Sayfa 1

Yasemin Yazıcı  kimdir?

8 Eylül 1997 yılında İstanbul’da doğan Yasemin Yazıcı, Türk dizi ve tiyatro oyuncusudur.

2018 yılında Londra Ekonomi Okulu Sosyal Antropoloji bölümünü tamamladı. Dans ve vokal eğitimi aldı. Dialog ve Pera Güzel Sanatlar okullarında diksiyon ve oyunculuk eğitimi aldı. Oyunculuk eğitimine London Academy of Music and Dramatic Art'ta devam etmektedir.

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Hudutsuz Sevda dizisine Yasemin Yazıcı konuk oluyor! Yasemin Yazıcı kimdir? - Sayfa 2

İlk oyunculuk tecrübesini 2021 yılında FOX'ta yayımlanan Son Yaz isimli dizide "Naz Yaman" rolüyle yaşadı. Ayrıca Kral Oidipus, Antigone, Bir Yaz Gecesi Rüyası, Lysistrata, Faust, Hugo Sistemi ve Ayrılma gibi tiyatro oyunları'nda oynadı.

Yasemin Yazıcı, kendisi gibi oyuncu olan Onur Tuna ile aşk yaşadığını ilan etti. Çift, birlikteliklerini sosyal medya hesaplarından duyurdu.

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Hudutsuz Sevda dizisine Yasemin Yazıcı konuk oluyor! Yasemin Yazıcı kimdir? - Sayfa 3

Yasemin Yazıcı  hangi projelerde rol almıştır?

Televizyon

2021      Son Yaz

2022      Kara Tahta

2024      Hudutsuz Sevda

İnternet

2022      Aşk Taktikleri

2023-     Yeşil Deniz: Milenyum

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Hudutsuz Sevda dizisine Yasemin Yazıcı konuk oluyor! Yasemin Yazıcı kimdir? - Sayfa 4

Sinema

2024      Sevmek Yüzünden

Tiyatro oyunları

2017      Kral Oidipus

2017      Antigone

2018      Bir Yaz Gecesi Rüyası

2018      Lysistrata

2018      Faust

2019      Hugo Sistemi

2020      Ayrılma

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