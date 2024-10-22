Hudutsuz Sevda dizisinin kadrosuna Aykut Yılmaz dahil oldu! Aykut Yılmaz kimdir?

İlk sinema deneyimini ise 2008 yılında rol aldığı Başka Semtin Çocukları isimli film ile gerçekleştirmiştir. Ardından Lale Devri adlı dizi de Kerem Taşkıran karakteri ile ekran severlerden tam not almıştır.

Günümüz itibariyle ise rol aldığı Kuzgun isimli dizi de Selçuk karakterini canlandırmaktadır. Oyunculuk kariyerinin yanı sıra sosyal medya ve vine videoları ile de büyük bir ilgi görmüştür.