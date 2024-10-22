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Hudutsuz Sevda dizisinin kadrosuna Aykut Yılmaz dahil oldu! Aykut Yılmaz kimdir?

Hudutsuz Sevda dizisinin kadrosuna Aykut Yılmaz dahil oldu. Oyuncu olan Aykut Yılmaz'ın hayatı ve hangi projelerde rol aldığı merak ediliyor. Peki, Aykut Yılmaz kimdir? Aykut Yılmaz hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Hudutsuz Sevda dizisinin kadrosuna Aykut Yılmaz dahil oldu! Aykut Yılmaz kimdir? - Sayfa 1

Aykut Yılmaz kimdir?

31 Mart 1991 yılında İstanbul’da doğan Aykut Yılmaz, Türk oyuncudur. İstanbul Kültür Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü’nden başarı ile mezun olmuştur. Küçük yaşlarda tiyatro ve sinemaya büyük bir ilgi duyan yakışıklı oyuncu, lise eğitimi döneminde iken tiyatrolara katılmaya başlamıştır.

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Hudutsuz Sevda dizisinin kadrosuna Aykut Yılmaz dahil oldu! Aykut Yılmaz kimdir? - Sayfa 2

İlk sinema deneyimini ise 2008 yılında rol aldığı Başka Semtin Çocukları isimli film ile gerçekleştirmiştir. Ardından Lale Devri adlı dizi de Kerem Taşkıran karakteri ile ekran severlerden tam not almıştır.

Günümüz itibariyle ise rol aldığı Kuzgun isimli dizi de Selçuk karakterini canlandırmaktadır. Oyunculuk kariyerinin yanı sıra sosyal medya ve vine videoları ile de büyük bir ilgi görmüştür.

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Hudutsuz Sevda dizisinin kadrosuna Aykut Yılmaz dahil oldu! Aykut Yılmaz kimdir? - Sayfa 3

Aykut Yılmaz hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

Hudutsuz Sevda

Yalnız Kurt

Kuzgun

Lale Devri

Acil Aşk Aranıyor

Başka Semtin Çocukları

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