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  4. Hudutsuz Sevda dizisinin kadrosuna Rıdvan Aybars Düzey dahil oldu! Rıdvan Aybars Düzey kimdir?

Hudutsuz Sevda dizisinin kadrosuna Rıdvan Aybars Düzey dahil oldu! Rıdvan Aybars Düzey kimdir?

Hudutsuz Sevda dizisinin kadrosuna Rıdvan Aybars Düzey dahil oldu. Oyuncu olan Rıdvan Aybars Düzey dizide İskender’in yeğeni Ferhat karakterini canlandıracak. Peki, Rıdvan Aybars Düzey kimdir? Rıdvan Aybars Düzey hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Hudutsuz Sevda dizisinin kadrosuna Rıdvan Aybars Düzey dahil oldu! Rıdvan Aybars Düzey kimdir? - Sayfa 1

Rıdvan Aybars Düzey kimdir?

19 Kasım 1986 yılında İzmir’de doğan Rıdvan Aybars Düzey, Türk oyuncudur. Atölye Kraft’ta Oyunculuk Eğitimi alan Rıdvan Aybars Düzey, 2010 yılında Son İstasyon isimli sinema filmi ile oyunculuğa, 2014 yılında Benim Adım Gültepe dizisiyle de televizyon dünyasına adım atmıştır.

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Hudutsuz Sevda dizisinin kadrosuna Rıdvan Aybars Düzey dahil oldu! Rıdvan Aybars Düzey kimdir? - Sayfa 2

Maral, Kahireli Palas, Kanıt: Ateş Üstünde, Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi, Al Sancak ve Kuruluş Osman dizilerinde rol almıştır. Rıdvan Aybars Düzey, 1.83 metre boyunda, 71 kilo ve Akrep burcudur.

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Hudutsuz Sevda dizisinin kadrosuna Rıdvan Aybars Düzey dahil oldu! Rıdvan Aybars Düzey kimdir? - Sayfa 3

Rıdvan Aybars Düzey hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

2023 – Kuruluş Osman

2023 – Al Sancak

2019 – Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi

2018 – Çukurdere

2018 – Bir Mucize Olsun

2017 – Dede Korkut Hikayeleri: Salur Kazan Zoraki Kahraman

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Hudutsuz Sevda dizisinin kadrosuna Rıdvan Aybars Düzey dahil oldu! Rıdvan Aybars Düzey kimdir? - Sayfa 4

2016 – Muhteşem Yüzyıl: Kösem

2016 – Kanıt: Ateş Üstünde

2014 – Maral

2014 – Benim Adım Gültepe

2013 – Kahireli Palas

2010 – Son İstasyon

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