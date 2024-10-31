Hudutsuz Sevda dizisinin kadrosuna Rıdvan Aybars Düzey dahil oldu! Rıdvan Aybars Düzey kimdir?
Hudutsuz Sevda dizisinin kadrosuna Rıdvan Aybars Düzey dahil oldu. Oyuncu olan Rıdvan Aybars Düzey dizide İskender’in yeğeni Ferhat karakterini canlandıracak. Peki, Rıdvan Aybars Düzey kimdir? Rıdvan Aybars Düzey hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Rıdvan Aybars Düzey kimdir?
19 Kasım 1986 yılında İzmir’de doğan Rıdvan Aybars Düzey, Türk oyuncudur. Atölye Kraft’ta Oyunculuk Eğitimi alan Rıdvan Aybars Düzey, 2010 yılında Son İstasyon isimli sinema filmi ile oyunculuğa, 2014 yılında Benim Adım Gültepe dizisiyle de televizyon dünyasına adım atmıştır.
Maral, Kahireli Palas, Kanıt: Ateş Üstünde, Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi, Al Sancak ve Kuruluş Osman dizilerinde rol almıştır. Rıdvan Aybars Düzey, 1.83 metre boyunda, 71 kilo ve Akrep burcudur.
Rıdvan Aybars Düzey hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
2023 – Kuruluş Osman
2023 – Al Sancak
2019 – Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi
2018 – Çukurdere
2018 – Bir Mucize Olsun
2017 – Dede Korkut Hikayeleri: Salur Kazan Zoraki Kahraman
2016 – Muhteşem Yüzyıl: Kösem
2016 – Kanıt: Ateş Üstünde
2014 – Maral
2014 – Benim Adım Gültepe
2013 – Kahireli Palas
2010 – Son İstasyon