Hudutsuz Sevda dizisinin kadrosuna Savaş Özdemir dahil oldu! Savaş Özdemir kimdir?
Hudutsuz Sevda dizisinin kadrosuna Savaş Özdemir dahil oldu. Savaş Özdemir dizide Gürcü Kemal karakterini canlandıracak. Peki, Savaş Özdemir kimdir? Savaş Özdemir hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Savaş Özdemir kimdir?
8 Mayıs 1970 yılında İstanbul’da doğan Savaş Özdemir, Türk oyuncudur.
İzmir Eşrefpaşa Lisesi’nden 1991 yılında mezun oldu ve aynı yıl Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Oyunculuğu bölümünü kazandı. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Oyunculuğu Bölümünden mezun olduktan sonra, 1997 yılında Devlet Tiyatrosuna girdi ve bu süre zarfında birçok oyunda oyuncu, yönetmen ve yazar olarak görev aldı. Birçok dizide yer aldı. Savaş Özdemir aynı zamanda Show TV'de yayımlanan Kurtlar Vadisi Pusu adlı dizide 2007-2008 yılları arasında rol almıştır.
2011 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosuna atanan Savaş Özdemir’in oynadığı oyunlardan bazıları; Kadıncıklar, Ali Ayşeyi Seviyo, Bir Anarşistin Kaza Sonucu Ölümü, Soytarılar, Fırtına, Köprüden Görünüş, Cadı Kazanı, Oyunun Oyunu, Beşinci Frank, Pazartesi Perşembe, Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz…
Adana Devlet Tiyatrosunda 2007-2008 sezonunda Necati Cumalı’nın ”Derya Gülü” ve 2011-2012 sezonundaysa Emanuel Marie’nin “Beyaz” adlı oyunlarını yönetti.
2015 yılında atv'de yayımlanmaya başlayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Tipi rolünü canlandırdı ve 2021 yılında diziden ayrıldı. Aynı zamanda dizinin oyuncularıyla çekilen Aman Reis Duymasın filminde de rol almıştır.
Savaş Özdemir hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
1993: Süper Baba
1996: Suçlu Kim
1997: Ağır Roman
1997: Yasemince
1998: Mavi Düşler
1999: Asansör
2004: Haziran Gecesi
2005: Avrupa Yakası
2005: Eylül
2005: Kapıları Açmak
2005: Tombala
2006: Gülpare
2006: Mavikuş
2007-2008: Kurtlar Vadisi Pusu
2007: Kuzey Rüzgârı