Hudutsuz Sevda dizisinin kadrosuna Uğur Karabulut dahil oldu! Uğur Karabulut kimdir?

Uğur Karabulut, tiyatro ve reklam çalışmaları yanı sıra 2008 yılındaki ilk dizi çalışması Vurgun'un ardından, Şüphe, 'Hayat Devam Ediyor' ve Emir'in Yolu, Mehmetçik Kut'ül Amare, Adını Feriha Koydum, Şüphe, Kasaba Doktoru, Sarmaşık Zamanı gibi birçok film ve dizide rol aldı. 2017’de TRT ekranlarına gelen dizisinde Niyazi karakterini canlandırdı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.