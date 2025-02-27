Hudutsuz Sevda dizisinin kadrosuna Uğur Karabulut dahil oldu! Uğur Karabulut kimdir?
Hudutsuz Sevda dizisinin kadrosuna Uğur Karabulut dahil oldu. Tiyatro, reklam, sinema ve dizi oyuncusu olan Uğur Karabulut dizide Turgut’un oğlu İdris karakterini canlandıracak. Peki, Uğur Karabulut kimdir? Uğur Karabulut hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Uğur Karabulut kimdir?
19 Kasım 1983, Ankara’da doğan Uğur Karabulut tiyatro, reklam, sinema ve dizi oyuncusudur. Çanakkale Üniversitesi Ziraat Mühendisliği mezunudur. 2004-2008 yılları arasında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvarı'nda oyunculuk eğitimi aldı.
Televizyon ekranlarıyla tanışması, 2007 yılında oynadığı Magic Goon enerji içeceği reklam filmiyle oldu. Bu reklam filmini, Turkcell, Opet, Mavi Jeans reklamları gibi birçok reklam filmi izledi.
Uğur Karabulut, tiyatro ve reklam çalışmaları yanı sıra 2008 yılındaki ilk dizi çalışması Vurgun'un ardından, Şüphe, 'Hayat Devam Ediyor' ve Emir'in Yolu, Mehmetçik Kut'ül Amare, Adını Feriha Koydum, Şüphe, Kasaba Doktoru, Sarmaşık Zamanı gibi birçok film ve dizide rol aldı. 2017’de TRT ekranlarına gelen dizisinde Niyazi karakterini canlandırdı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.