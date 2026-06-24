İBB 197 personel alımı yapacak! Başvuru ekranı açıldı son başvuru tarihi belli oldu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2026 senesi memur alımı çerçevesinde çeşitli kadrolarda total 197 personeli işe alacağını duyurdu. Başvuru aşamasının başlamasıyla beraber adaylar başvuru şartları ve son başvuru tarihine odaklandı.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu çerçevesinde yapılacak istihdamda farklı branşlarda personel görevlendirilecek. İBB tarafından paylaşılan ilanla beraber başvuru ekranı erişime açılırken, adayların tespit edilen tarihler içerisinde işlemlerini bitirmesi şart. Başvuru gereklilikleri, kadro dağılımı ve son başvuru tarihi de ilan ayrıntılarıyla netleşti.
Bilgisayar İşletmeni | GİH | Derece: 9 | Adet: 4 | Kadın/Erkek | KPSS: P3 | Taban Puan: En az 70