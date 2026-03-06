  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. İftar bereketi, sahur lezzeti BİM’den: 10 Mart Salı mutfak alışverişinde dev indirim!

İftar bereketi, sahur lezzeti BİM’den: 10 Mart Salı mutfak alışverişinde dev indirim!

Ramazan’ın bereketi sofranızda, tasarrufu cebinizde olsun. 10 Mart 2026 Salı günü BİM mağazalarında iftardan sahura tüm mutfak ihtiyaçlarınızda dev fırsatlar başlıyor. Biten stokları yenilemenin, sofraları donatmanın tam vakti! Siz de bu Salı uğrayın, Ramazan bereketini BİM farkıyla yaşayın.

İftar bereketi, sahur lezzeti BİM’den: 10 Mart Salı mutfak alışverişinde dev indirim! - Sayfa 1

TORKU DANA KANGAL SUCUK 500 G

Fiyat: 299 TL

1 | 81
İftar bereketi, sahur lezzeti BİM’den: 10 Mart Salı mutfak alışverişinde dev indirim! - Sayfa 2
2 | 81
İftar bereketi, sahur lezzeti BİM’den: 10 Mart Salı mutfak alışverişinde dev indirim! - Sayfa 3
3 | 81
İftar bereketi, sahur lezzeti BİM’den: 10 Mart Salı mutfak alışverişinde dev indirim! - Sayfa 4
4 | 81