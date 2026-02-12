İftar menü fiyatları netleşmeye başladı; Bazı restoranların menüsü dudak uçuklatıyor
Ramazan ayında dışarıda iftar yapmak isteyenlerin yakından takip ettiği menülerde fiyatlar netleşti. Bazı restoranların fiyatları ise görenlerin adeta aklını başından aldı.
Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte restoran ve otellerin iftar menü fiyatları netleşmeye başladı. Özellikle büyük şehirlerde hizmet veren lüks mekanların açıkladığı kişi başı ücretler dikkat çekti.
Fiyatların geçen yıla kıyasla artış gösterdiği görülürken, menü içerikleri ve sunulan hizmet kapsamı da ücretlerde belirleyici oldu.
Daha yüksek segmentte konumlanan işletmelerde rakamlar üst seviyelere çıkarken, farklı bütçelere hitap eden alternatif seçenekler de bulunuyor.