İftar menü fiyatları netleşmeye başladı; Bazı restoranların menüsü dudak uçuklatıyor - Sayfa 1

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte restoran ve otellerin iftar menü fiyatları netleşmeye başladı. Özellikle büyük şehirlerde hizmet veren lüks mekanların açıkladığı kişi başı ücretler dikkat çekti.

Fiyatların geçen yıla kıyasla artış gösterdiği görülürken, menü içerikleri ve sunulan hizmet kapsamı da ücretlerde belirleyici oldu.

Daha yüksek segmentte konumlanan işletmelerde rakamlar üst seviyelere çıkarken, farklı bütçelere hitap eden alternatif seçenekler de bulunuyor.

İFTAR MENÜ FİYATLARI DUDAK UÇUKLATIYOR

Nefes.com.tr’de derlenen bilgiye göre bazı restoran ve otellerdeki dikkat çeken fiyat listesi şöyle:

