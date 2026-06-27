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  4. İki farklı yakıt tipiyle kesintisiz güç: Benzinli ve LPG'li Jeneratör 2 Temmuz Perşembe A101’de!

İki farklı yakıt tipiyle kesintisiz güç: Benzinli ve LPG'li Jeneratör 2 Temmuz Perşembe A101’de!

2 Temmuz Perşembe A101’e gelecek olan, hem benzin hem de mutfak tüpüyle (LPG) çalışabilen hibrit yakıt sistemine sahip Piranha jeneratör, elektrik kesintilerinde, kamplarda ve bağ evlerinde kesintisiz enerji sağlıyor. Cihaz, 4 zamanlı hava soğutmalı güçlü motoru, 3 kW maksimum AC çıkış gücü ve 15 litrelik geniş yakıt deposuyla öne çıkıyor. LPG karbüratörü sayesinde yüksek yakıt tasarrufu sunan ve tam depoyla 11 saate kadar aralıksız enerji üreten bu donanımlı cihaz, elektrik ihtiyacını ekonomik ve pratik şekilde karşılıyor.

İki farklı yakıt tipiyle kesintisiz güç: Benzinli ve LPG'li Jeneratör 2 Temmuz Perşembe A101’de! - Sayfa 1

SAMSUNG 58U8000F 58” UHD SMART TV

Fiyat: 31,999 TL

TOSHIBA 55UV2363DT/55UVV1563DT 55” 4K UHD VIDAA TV

Fiyat: 21,999 TL

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İki farklı yakıt tipiyle kesintisiz güç: Benzinli ve LPG'li Jeneratör 2 Temmuz Perşembe A101’de! - Sayfa 2

SEG NO-FROST BUZDOLABI

Fiyat: 25,999 TL

SEG 5 PROGRAMLI BULAŞIK MAKİNESİ

Fiyat: 13,999 TL

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İki farklı yakıt tipiyle kesintisiz güç: Benzinli ve LPG'li Jeneratör 2 Temmuz Perşembe A101’de! - Sayfa 3

SCHAFER SWIFT PRO EL MİKSERİ

Fiyat: 1,099 TL

SCHAFER CHEF MIX ÇUBUK BLENDER

Fiyat: 1,099 TL

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İki farklı yakıt tipiyle kesintisiz güç: Benzinli ve LPG'li Jeneratör 2 Temmuz Perşembe A101’de! - Sayfa 4

APEC APX7 200 CC BENZİNLİ MOTOSİKLET

Fiyat: 99,990 TL

VOLTA VB5 ELEKTRİKLİ BİSİKLET

Fiyat: 29,990 TL

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