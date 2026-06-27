İki farklı yakıt tipiyle kesintisiz güç: Benzinli ve LPG'li Jeneratör 2 Temmuz Perşembe A101’de!
2 Temmuz Perşembe A101’e gelecek olan, hem benzin hem de mutfak tüpüyle (LPG) çalışabilen hibrit yakıt sistemine sahip Piranha jeneratör, elektrik kesintilerinde, kamplarda ve bağ evlerinde kesintisiz enerji sağlıyor. Cihaz, 4 zamanlı hava soğutmalı güçlü motoru, 3 kW maksimum AC çıkış gücü ve 15 litrelik geniş yakıt deposuyla öne çıkıyor. LPG karbüratörü sayesinde yüksek yakıt tasarrufu sunan ve tam depoyla 11 saate kadar aralıksız enerji üreten bu donanımlı cihaz, elektrik ihtiyacını ekonomik ve pratik şekilde karşılıyor.
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