İkinci el araç alırken sık yapılan 5 hata. Kapının önüne getiren pişman oluyor.
İkinci el otomobil ticareti yapan birçok vatandaş dikkat etmediği bu basit detaylar nedeniyle pişmanlık yaşayabiliyor.
İkinci el araç alım sürecinde tarafsız ekspertiz ve doğru geçmiş sorgulaması hayati önem taşıyor. Uzmanlar, alıcıların duygusal kararlarla hata göz ardı etmemesi amacıyla TSE onaylı ve bağımsız merkezlerin tercih edilmesini öneriyor.
Kilometre, yakıt türü ve model yılına göre gerçekçi piyasa analizi yapılması, aracın şasi numarası üzerinden sorgulanması ve ilk inceleme anında fotoğraflanması güvenli bir ticaret için kritik adımlar arasında gösteriliyor.
DOĞRULAMA YANLILIĞI
Aracı görüp beğendiğiniz anda beyniniz sizi kandırmaya başlar ekspertizin tespit ettiği hataları küçümseyip "önemli değil" dersiniz. Alıcıların çoğu bu hataya düşer. Buna Doğrulama Yanlılığı denir. Duygu devreye girince hataları göremezsiniz; bu yüzden doğru ve tarafsız bir ekspertiz noktası seçmek her şeyden önce gelir.
ÇÖZÜM: Bu hataya düşmemek için TSE onaylı, bağımsız bir ekspertiz merkezinde inceleme yaptırın. Bayisi çok olan firma en iyisi değildir firmanın geçmişi ve uzmanlığı şube sayısından çok daha kritiktir.
TRAMER SORGUSUNU ATLAMAK
Sigorta ve hasar kayıtları, aracın geçirdiği her kazayı belgeliyor. Yerel onarımlarla gizlenmiş hasarlar güvenliği tehdit edebilir ve yeniden satışta değeri ciddi düşürür. Hasar geçmişi hiçbir zaman göz ardı edilemez.
ÇÖZÜM: Aracın şasi numarasıyla tramer sorgulaması yapın. Şasi numarası, plakaya kıyasla çok daha güvenilir ve manipüle edilmesi güç bir referanstır.