İkinci el araç alırken sık yapılan 5 hata. Kapının önüne getiren pişman oluyor.

DOĞRULAMA YANLILIĞI

Aracı görüp beğendiğiniz anda beyniniz sizi kandırmaya başlar ekspertizin tespit ettiği hataları küçümseyip "önemli değil" dersiniz. Alıcıların çoğu bu hataya düşer. Buna Doğrulama Yanlılığı denir. Duygu devreye girince hataları göremezsiniz; bu yüzden doğru ve tarafsız bir ekspertiz noktası seçmek her şeyden önce gelir.

ÇÖZÜM: Bu hataya düşmemek için TSE onaylı, bağımsız bir ekspertiz merkezinde inceleme yaptırın. Bayisi çok olan firma en iyisi değildir firmanın geçmişi ve uzmanlığı şube sayısından çok daha kritiktir.