İkinci elde 5-10 yaş aralığındaki en sağlam otomobiller; 2 marka tamircilerin kabusu oluyor
İkinci el piyasasında hala satışı bulunan ve diğer markalardan çok daha sağlam olan otomobiller sıralandı.
Consumer Reports tarafından hazırlanan 2026 Uzun Dönem Marka Dayanıklılık Puanları kamuoyuyla paylaşıldı. Çalışma, yalnızca ABD pazarında satışı bulunan markalar üzerinde gerçekleştirildi ve 2016–2021 model araçların uzun vadeli kullanım performansları mercek altına alındı. Araştırmada, her 1000 araca düşen arıza sayıları esas alınarak dayanıklılık ve güvenilirlik seviyeleri belirlendi.
Rapora göre bazı markalar, uzun süreli kullanımda daha az sorun çıkararak üst sıralarda yer alırken, listenin alt bölümünde kalan markaların ise bakım ve arıza maliyetleri açısından kullanıcılarını zorladığı görüldü.
Özellikle mekanik sistemler, elektronik donanımlar ve aktarma organlarında yaşanan problemler, düşük puanların temel nedenleri arasında gösterildi.