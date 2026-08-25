İkinci elde en mantıklı 5 otomobil; Servis ağı geniş, alıcısı hazır, yakıt cimrisi ve masrafsız
Türkiye şartlarında yatırım aracı olarak görülen otomobilde zarar etmek istemeyenler piyasası hızlı, masrafsız ve servis ağı geniş bu 5 modeli tercih ediyor.
İkinci el otomobil alırken yalnızca satın alma fiyatına değil, aracın piyasadaki talebine, yakıt tüketimine ve bakım maliyetlerine de dikkat ediliyor.
Özellikle yedek parça ve servis konusunda avantaj sağlayan, kolay alınıp satılabilen modeller yoğun ilgi görüyor.
Türkiye’de geniş kullanıcı kitlesine ulaşan bu araçlar, uzun vadede masraf riskini azaltmak ve değer kaybını sınırlamak isteyenlerin tercihlerinde öne çıkıyor.