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  4. İkinci elde en mantıklı 5 otomobil; Servis ağı geniş, alıcısı hazır, yakıt cimrisi ve masrafsız

İkinci elde en mantıklı 5 otomobil; Servis ağı geniş, alıcısı hazır, yakıt cimrisi ve masrafsız

Türkiye şartlarında yatırım aracı olarak görülen otomobilde zarar etmek istemeyenler piyasası hızlı, masrafsız ve servis ağı geniş bu 5 modeli tercih ediyor.

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İkinci elde en mantıklı 5 otomobil; Servis ağı geniş, alıcısı hazır, yakıt cimrisi ve masrafsız - Sayfa 1

İkinci el otomobil alırken yalnızca satın alma fiyatına değil, aracın piyasadaki talebine, yakıt tüketimine ve bakım maliyetlerine de dikkat ediliyor.

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İkinci elde en mantıklı 5 otomobil; Servis ağı geniş, alıcısı hazır, yakıt cimrisi ve masrafsız - Sayfa 2

Özellikle yedek parça ve servis konusunda avantaj sağlayan, kolay alınıp satılabilen modeller yoğun ilgi görüyor.

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İkinci elde en mantıklı 5 otomobil; Servis ağı geniş, alıcısı hazır, yakıt cimrisi ve masrafsız - Sayfa 3

Türkiye’de geniş kullanıcı kitlesine ulaşan bu araçlar, uzun vadede masraf riskini azaltmak ve değer kaybını sınırlamak isteyenlerin tercihlerinde öne çıkıyor.

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İkinci elde en mantıklı 5 otomobil; Servis ağı geniş, alıcısı hazır, yakıt cimrisi ve masrafsız - Sayfa 4

SAHİBİNİ ÜZMEYEN 5 OTOMBİL

Ototayfaresmi’nin paylaştığı bilgilere göre Türkiye’de ikinci el şartlarında en mantıklı 5 otomobil şöyle:

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