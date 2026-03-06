İkinci elde fiyatlar düştü; Fırsat varken 500-700 bin TL’ye alınabilecek 6 araç
Altındaki yükselişle birlikte ikinci el otomobil fiyatlarında ibre aşağı döndü. Artış yaşanmadan fırsat sürecinde 500.000 – 700.000 lira bütçeyle alınabilecek masrafsız piyasası olan 6 otomobili derledik.
Altın fiyatlarında yaşanan yükselişin ardından ikinci el otomobil piyasasında dikkat çeken bir hareketlilik başladı. Fiyatların bir miktar geri çekilmesi, araç almak isteyenler için yeni fırsatlar doğurdu.
ototayfaresmi, özellikle 500 bin ile 700 bin lira aralığında bütçesi olanların piyasada masrafsız ve talep gören birçok seçeneğe ulaşabileceğini belirtti.
Artış yaşanmadan önce değerlendirilebilecek araçlar listesindeki modeller masrafsız, hızlı piyasası oluşuyla dikkati çekiyor.