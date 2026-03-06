  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. İkinci elde fiyatlar düştü; Fırsat varken 500-700 bin TL’ye alınabilecek 6 araç

İkinci elde fiyatlar düştü; Fırsat varken 500-700 bin TL’ye alınabilecek 6 araç

Altındaki yükselişle birlikte ikinci el otomobil fiyatlarında ibre aşağı döndü. Artış yaşanmadan fırsat sürecinde 500.000 – 700.000 lira bütçeyle alınabilecek masrafsız piyasası olan 6 otomobili derledik.

İkinci elde fiyatlar düştü; Fırsat varken 500-700 bin TL’ye alınabilecek 6 araç - Sayfa 1

Altın fiyatlarında yaşanan yükselişin ardından ikinci el otomobil piyasasında dikkat çeken bir hareketlilik başladı. Fiyatların bir miktar geri çekilmesi, araç almak isteyenler için yeni fırsatlar doğurdu.

1 | 10
İkinci elde fiyatlar düştü; Fırsat varken 500-700 bin TL’ye alınabilecek 6 araç - Sayfa 2

ototayfaresmi, özellikle 500 bin ile 700 bin lira aralığında bütçesi olanların piyasada masrafsız ve talep gören birçok seçeneğe ulaşabileceğini belirtti.

2 | 10
İkinci elde fiyatlar düştü; Fırsat varken 500-700 bin TL’ye alınabilecek 6 araç - Sayfa 3

Artış yaşanmadan önce değerlendirilebilecek araçlar listesindeki modeller masrafsız, hızlı piyasası oluşuyla dikkati çekiyor.

3 | 10
İkinci elde fiyatlar düştü; Fırsat varken 500-700 bin TL’ye alınabilecek 6 araç - Sayfa 4

İşte o listenin tamamı:

4 | 10