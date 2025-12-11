İkinci elde satışı olan en sağlam 5 şanzıman! Zirvede ne Alman var ne de Japon

Türkiye otomobil pazarında sürücüler için vites tipi, araç tercihlerinde belirleyici unsurların başında geliyor. Dayanıklılık, bakım maliyeti ve uzun ömürlülük açısından öne çıkan bazı şanzıman türleri, kullanıcılar ve ustalar tarafından “en sağlam vitesler” olarak değerlendiriliyor.