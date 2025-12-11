  1. Ekonomim
  4. İkinci elde satışı olan en sağlam 5 şanzıman! Zirvede ne Alman var ne de Japon

İkinci el otomobil satın alırken değer kaybına uğramaması için en çok tercih edilen 5 vites türü belli oldu.

Türkiye otomobil pazarında sürücüler için vites tipi, araç tercihlerinde belirleyici unsurların başında geliyor. Dayanıklılık, bakım maliyeti ve uzun ömürlülük açısından öne çıkan bazı şanzıman türleri, kullanıcılar ve ustalar tarafından “en sağlam vitesler” olarak değerlendiriliyor.

Manuel şanzımanlar geleneksel yapılarıyla güven verirken, tork konvertörlü otomatikler sorunsuz çalışma prensipleriyle dikkat çekiyor.

EN SAĞLAM 5 ŞANZIMAN TÜRÜ

Otomobil dünyasında 'en'ler arasına girmeyi başaran 5 şanzıman türü şunlar;

7G-Tronic / 9G-Tronic

Mercedes’in ünlü tork konvertörlü şanzımanlarıdır.
Sağlamlığı, yumuşak geçişleri ve yüksek tork dayanımıyla bilinir.
Kullanan bazı markalar; Mercedes

