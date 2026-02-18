İl il 3+1 konutların ortalama fiyatları belli oldu; İstanbul'u solladı en pahalı kent oldu

Konut ekosisteminde artış ivmesi sürat kesmeden sürüyor. Yalnızca İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropollerde değil, Anadolu’nun pek çok kentinde de fiyatlar tarihi zirvelere tırmandı. TOKİ öncülüğünde hayata geçirilen sosyal konut projelerine rağmen, özellikle 3+1 dairelerin ortalama satış bedelleri dar ve orta gelirli vatandaş için erişilebilir sınırların çok üzerine çıktı. Geldiğimiz noktada ev sahibi olmak her geçen gün daha da zorlaşırken, 81 ilde 3+1 konutların ortalama fiyatları tabloyu çarpıcı biçimde ortaya koyuyor.