İl olmaya en yakın 24 ilçe belli oldu; Eli kulağında gün sayıyorlar
Türkiye'de uzun senelerdir il statüsü edinmesi öngörülen ilçeler tekrardan gündeme geldi. Nüfus, ekonomik yapı ve coğrafi konum gibi unsurları karşılayan 24 ilçe, il olmaya en yakın yerleşim birimleri içerisinde gösterilirken, gözler olası yasal düzenlemelere çevrildi.
Türkiye'nin çeşitli noktalarında bulunan ve il olma potansiyeliyle dikkat çeken 24 ilçe, tekrardan gündem oldu. Nüfus büyüklüğü, il merkezine uzaklık, ekonomik gelişmişlik ve kamu hizmetlerine erişim gibi kriterler göz önünde bulundurulduğunda pek çok ilçenin il statüsüne hazır olduğu değerlendiriliyor. NTV'nin derlediği bilgilere göre, bazı ilçeler nüfus açısından mevcut illerin mühim bir bölümünü geride bırakırken, bölgesel merkez olma özellikleriyle de dikkat çekiyor. Olası bir idari düzenleme halinde bu ilçelerin il olması gündeme gelebilir.