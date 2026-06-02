İl olmaya en yakın 24 ilçe belli oldu; Eli kulağında gün sayıyorlar

Türkiye'nin çeşitli noktalarında bulunan ve il olma potansiyeliyle dikkat çeken 24 ilçe, tekrardan gündem oldu. Nüfus büyüklüğü, il merkezine uzaklık, ekonomik gelişmişlik ve kamu hizmetlerine erişim gibi kriterler göz önünde bulundurulduğunda pek çok ilçenin il statüsüne hazır olduğu değerlendiriliyor. NTV'nin derlediği bilgilere göre, bazı ilçeler nüfus açısından mevcut illerin mühim bir bölümünü geride bırakırken, bölgesel merkez olma özellikleriyle de dikkat çekiyor. Olası bir idari düzenleme halinde bu ilçelerin il olması gündeme gelebilir.