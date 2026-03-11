İlan sitelerinde paslanan 3 otomobil markası; Sahipleri kara kara düşünüyor
Aracını değiştirmek ya da aynı markayla yenilemek isteyenlerin ilana verdiği fakat beklemekten sabır taşına döndüğü 3 otomobil belli oldu.
İkinci el otomobil piyasasında bazı modeller, teknik kronik sorunları veya yüksek bakım maliyetleri nedeniyle bekleyen ilanlar listesinden inmekte zorlanıyor. Özellikle yedek parça tedariki kısıtlı olan ve ikinci el kondisyonu hızlı yıpranan araçlar, alıcılar için risk unsuru görülüyor.
Piyasa hareketliliğine rağmen, likiditesi düşük olan bu segmentler, satıcılar için uzun ve sabır isteyen bir sürece dönüşebiliyor. Adana’da otomobil galerisi işleten İsa Tadir, konuk olduğu youtube programında kolay ve zor satılan otomobilleri listeledi.
PEYNİR EKMEK GİBİ SATAN 3 OTOMOBİL
Tadir’e göre piyasası hızlı ve yavaş olan 6 otomobil şöyle: