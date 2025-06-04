İlber Ortaylı'ya göre mutlaka izlenmesi gereken 26 film: Çoğu kişi bilmiyor

Hali hazırda Galatasaray Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışan, bir dönem Topkapı Sarayı'nın müdürlüğünü icra eden ve Türkiye'nin en önemli tarihçilerinin başında gelen İlber Ortaylı, "Bir ömür nasıl yaşanır / hayatta doğru seçimler" kitabının yedinci bölümünde mutlaka izlenmesi gereken filmlere öneriler sundu. İşte İlber Ortaylı'ya göre mutlaka izlenmesi gereken 26 film: