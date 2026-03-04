İlişkiler derinleşti, Türkiye'nin en büyük silah tedarikçisi oldu! Depremde de ilk onlar koşmuştu...
SIPRI verilerine göre ülkelerin en büyük silah tedarikçileri belli oldu. Bu çerçevede Türkiye'nin en büyük silah tedarikçisi İspanya olarak açıklandı. Avrupa ülkesinin pastadaki payı ise yüzde 31. İşte ülke ülke en iyi silah ithalatçıları
Global savunma giderlerinin gölgesinde paylaşılan Stockholm International Peace Research Institute verileri, Türkiye’nin savunma tedarik raporunda dikkat çekici bir farklılığı gün yüzüne çıkardı. Yayınlanan rapora göre İspanya, yüzde 31’lik payla Türkiye’nin en büyük silah tedarikçisi konumuna yükselirken, iki ülke arasındaki savunma iş birliğinin son yıllarda belirgin biçimde derinleştiği görüldü.