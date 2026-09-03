İlk 10 dakikada telefonu elinizden bıraktırıyor. İşte sürükleyici 4 film…
Konusu, senaryosu ve oyunculuğuyla sürükleyici olan bu 4 filme başlayan ilk 10 dakikada telefonunu elinden bırakıp sessize alıyor.
Sinemaseverlerin izlerken dikkatini başka yöne çevirmekte zorlanacağı yapımlar, güçlü senaryoları ve başarılı oyunculuklarıyla öne çıkıyor.
Özellikle hikayenin ilk dakikalarından itibaren merak duygusunu artıran filmler, izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başarıyor.
Tempolu anlatımı ve sürükleyici konusuyla dikkat çeken bu yapımlar, film izlerken telefonundan uzaklaşmak isteyenler için de iyi bir alternatif sunuyor.