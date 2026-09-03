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İlk 10 dakikada telefonu elinizden bıraktırıyor. İşte sürükleyici 4 film…

Konusu, senaryosu ve oyunculuğuyla sürükleyici olan bu 4 filme başlayan ilk 10 dakikada telefonunu elinden bırakıp sessize alıyor.

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İlk 10 dakikada telefonu elinizden bıraktırıyor. İşte sürükleyici 4 film… - Sayfa 1

Sinemaseverlerin izlerken dikkatini başka yöne çevirmekte zorlanacağı yapımlar, güçlü senaryoları ve başarılı oyunculuklarıyla öne çıkıyor.

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İlk 10 dakikada telefonu elinizden bıraktırıyor. İşte sürükleyici 4 film… - Sayfa 2

Özellikle hikayenin ilk dakikalarından itibaren merak duygusunu artıran filmler, izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

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İlk 10 dakikada telefonu elinizden bıraktırıyor. İşte sürükleyici 4 film… - Sayfa 3

Tempolu anlatımı ve sürükleyici konusuyla dikkat çeken bu yapımlar, film izlerken telefonundan uzaklaşmak isteyenler için de iyi bir alternatif sunuyor.

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İlk 10 dakikada telefonu elinizden bıraktırıyor. İşte sürükleyici 4 film… - Sayfa 4

İşte sürükleyiciliğiyle öne çıkan 4 film…

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