İlk 10'da Türkiye'nin yeri şaşırttı! İşte en fazla altın rezervine sahip ülkeler
Merkez bankaları ve küresel otoritelerin duyurduğu resmi altın rezervlerine dayanarak derlenen raporda, dünyanın en çok altın rezervine malik ilk 10 ülkesi listelendi. Söz konusu rapor, kişisel veya hususi mülkiyette yer alan altın varlıklarını dahil etmiyor.
30 Eylül 2025 tarihli dataları öne çıkaran araştırmaya göre International Monetary Fund, World Bank, Federal Reserve Bank of St. Louis ve World Gold Council gibi global kuruluşların halka açık verileri kullanılarak listelendi.
