İlk 20'ye Türkiye damga vurdu! Turizm ekonomilerinde en büyük pay sahibi ülkeler belli oldu
Turizmin ülkelerin ekonomilerine getirisi belli oldu. WTTC verilerine göre seyahat ve turizmin GSYH içindeki payının en yüksek olduğu ülkeler sıralanırken, Türkiye ilk 20’de yer aldı.
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Seyahat ve turizm sektörü, konaklama, ulaşım, yeme-içme ve eğlence başta olmak üzere birçok alanda ekonomiye katkı sağlıyor. WTTC verilerine göre turizmin GSYH’ye doğrudan, dolaylı ve tetiklenen etkileri hesaplanarak ülkelerin sıralaması oluşturuldu. Listede Türkiye’nin ilk 20’de yer alması dikkat çekti.
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