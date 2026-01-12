İlk 50'de tek bir Türk şirket var! İşte dünyanın en çok gelir elde eden perakende devleri
Compainmarketcap'in borsa verilerine göre derlediği listeye göre dünyanın en büyük perakende şirketleri belli oldu. Listeye yine ABD merkezli firmalar damga vururken tek bir Türk firma da sıralamada yerini aldı.
Companiesmarketcap’in borsa verilerinden derlediği dünyanın en büyük perakende şirketleri listesi açıklandı. Global ölçekte devlerin kıyasıya yarıştığı sıralamada Amerikan firmalarının ağırlığı dikkat çekerken, Türkiye’den sadece tek bir şirket ilk 50 arasına adını yazdırabildi.
1 | 51