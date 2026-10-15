  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. İlk 5'teki şirketler 10 milyar doları geçti! En değerli Türk şirketi belli oldu

İlk 5'teki şirketler 10 milyar doları geçti! En değerli Türk şirketi belli oldu

Türkiye’nin en değerli şirketleri belli oldu. Companiesmarketcap verilerine göre ilk 5 sıradaki şirketin piyasa değeri 10 milyar doları aşarken, zirvede yer alan Türk şirketi de dikkat çekti.

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
İlk 5'teki şirketler 10 milyar doları geçti! En değerli Türk şirketi belli oldu - Sayfa 1

Şirketlerin piyasa değerlerine göre hazırlanan listede Türkiye’nin en değerli şirketleri sıralandı. İlk 5’teki şirketlerin 10 milyar dolar barajını geçtiği listede, Türkiye’nin en değerli şirketi belli oldu.

1 | 22
İlk 5'teki şirketler 10 milyar doları geçti! En değerli Türk şirketi belli oldu - Sayfa 2

1. Aselsan - $32.31 B - Turkey

2 | 22
İlk 5'teki şirketler 10 milyar doları geçti! En değerli Türk şirketi belli oldu - Sayfa 3

2. QNB Finansbank - $16.69 B - Turkey

3 | 22
İlk 5'teki şirketler 10 milyar doları geçti! En değerli Türk şirketi belli oldu - Sayfa 4

3. Türkiye Petrol Rafinerileri - $15.01 B - Turkey

4 | 22