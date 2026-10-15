İlk 5'teki şirketler 10 milyar doları geçti! En değerli Türk şirketi belli oldu
Türkiye’nin en değerli şirketleri belli oldu. Companiesmarketcap verilerine göre ilk 5 sıradaki şirketin piyasa değeri 10 milyar doları aşarken, zirvede yer alan Türk şirketi de dikkat çekti.
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Şirketlerin piyasa değerlerine göre hazırlanan listede Türkiye’nin en değerli şirketleri sıralandı. İlk 5’teki şirketlerin 10 milyar dolar barajını geçtiği listede, Türkiye’nin en değerli şirketi belli oldu.
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