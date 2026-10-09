İlk 9 ayda 102.818 satış yaptı zirveye oturdu! İşte Türkiye'de en çok satan otomobiller
Türkiye’de 2026’nın ilk 9 ayında en çok satan otomobil markaları belli oldu. 102 bin 818 satışla zirveye yerleşen Renault, rakiplerini geride bırakırken ilk 10 marka toplam satışların büyük bölümünü oluşturdu.
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Türkiye otomotiv pazarında yılın ilk dokuz ayına ilişkin satış verileri açıklandı. Renault, 102 bin 818 adetlik satışla en çok tercih edilen marka olurken, otomobil ve hafif ticari araç pazarında ilk 10 sırada yer alan markaların toplam satışlardaki payı yüzde 68,9’a ulaştı.
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