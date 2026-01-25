  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. İlk defa yurt dışına çıkacakların gitmesi gereken 7 ülke; Sınırdan kimlikle geçiliyor

İlk defa yurt dışına çıkacakların gitmesi gereken 7 ülke; Sınırdan kimlikle geçiliyor

Hayatında ilk defa yurt dışı seyahati planlayanların kolaylıkla gidebileceği 7 ülke göz kamaştırıyor.

İlk defa yurt dışına çıkacakların gitmesi gereken 7 ülke; Sınırdan kimlikle geçiliyor - Sayfa 1

İlk kez yurt dışına çıkacaklar için vizesiz ya da kimlikle gidilebilen destinasyonlar öne çıkıyor; kolay ulaşım, uygun maliyet ve kültürel zenginlik seyahat hevesini artırıyor hızla.

1 | 10
İlk defa yurt dışına çıkacakların gitmesi gereken 7 ülke; Sınırdan kimlikle geçiliyor - Sayfa 2

Pasaport ve vize süreciyle uğraşmak istemeyen gezginler için kimlikle ya da vizesiz giriş imkanı sunan rotalar, ilk yurt dışı deneyimini oldukça cazip kılıyor bugünlerde özellikle.

2 | 10
İlk defa yurt dışına çıkacakların gitmesi gereken 7 ülke; Sınırdan kimlikle geçiliyor - Sayfa 3

HAYATA BAKIŞINIZI DEĞİŞTİRECEK 7 ÜLKE

Kolaylıkla seyahat edilebilen ve gideni memnun eden 7 ülke tatilsepeti.com’daki bilgiye göre şöyle:

3 | 10
İlk defa yurt dışına çıkacakların gitmesi gereken 7 ülke; Sınırdan kimlikle geçiliyor - Sayfa 4

TAYLAND

Egzotik plajları, tapınakları ve sokak lezzetleriyle öne çıkan ülke; Bangkok’un hareketli şehir yaşamı, Phuket ve Krabi’nin berrak deniziyle kültür, doğa ve eğlenceyi bir arada sunuyor.

4 | 10